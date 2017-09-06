Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой



Приятельница популярной певицы сообщила, что Анна Седокова и ее избранник планировали свадьбу еще в августе. Однако потом артистка передумала.



СМИ муссируют информацию, что отцом третьего ребенка Анны Седоковой является 25-летний бизнесмен Артем Комаров . Якобы их познакомил певец Андрей Ковалев . Артист даже публиковал фотографию влюбленных с более чем очевидной подписью: "Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба! Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь".

Однако влюбленные расстались. Приятельница Седоковой по имени Мария рассказала: "У ребят все было на грани фола, непросто — то накал страстей, то ссоры, то примирения. Да еще и жили они на две страны: Артем — в России, Аня — в Америке… Он слал ей букеты цветов, подарки, каждый день созванивались".



По словам женщины, еще несколько месяцев назад ничто не предвещало разрыва. Артем познакомил Анну с родителями, потом сделал предложение. Более того, влюбленные даже планировали свадьбу на август. Однако бракосочетание сорвалось — Седокова отказалась выходить замуж. "Для всех это стало неожиданностью. Знаю, что решение далось ей ценой бессонных ночей. Она мудрая девочка, трудяга", — поведала подруга.



Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Сен 6 2017 в 3:23 PDT

Как рассказала приятельница Седоковой, хоть Артем и "прекрасный парень", он пытался ограничить Анну. "Советовал покинуть сцену, посвятить себя семье. Седокова же без концертов жить не сможет!" — заявила подруга. В итоге, бывшие влюбленные прекратили всякое общение.

