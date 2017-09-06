Фото: Джоли вновь обескуражила публику своим откровенным нарядом

Ни дня без Пита и Джоли! Актерская то ли чета, то ли уже не чета, то ли опять все-таки чета, то ли не чета, но все равно чета, успешно продолжает на все лады "отжигать" — как вместе, так и сольно. Буквально — до состояния паралича.

В частности, Энджи, которой, похоже, чем дальше, тем на всё и вся плевать глубже, триумфально повторила свое летнее "достижение" — то, где она распугивала богобоязненных посетителей Диснейлэнда отсутствием бюстгальтера.

На этот раз 42-летняя лауреатка "Оскара", посол ООН Джоли появилась на светском мероприятии, посвященном своей скандальной драмы "Сначала они убили моего отца. Воспоминания дочери Камбоджи", в не совсем подходящем случаю, как сочли комментаторы, виде.

Angelina Jolie Magrissima In First They Killed My Father Photoshoot pic.twitter.com/YGwOZrGkZ8— Silence Factory (@SilenceFakk) 5 сентября 2017 г.

А именно — светлом облегающем наряде. Который в очередной раз убедил: актриса, обладательница протезов груди, относится к ношению нижнего белья с откровенной прохладцей. Фто опубликовал сайт Fashion2000.

Что особенно шокировало общественность, с учетом какие мрачные темы подняла названная картина.