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Российская Газета

Фото: Джоли вновь обескуражила публику своим откровенным нарядом

Ни дня без Пита и Джоли! Актерская то ли чета, то ли уже не чета, то ли опять все-таки чета, то ли не чета, но все равно чета, успешно продолжает на все лады "отжигать" — как вместе, так и сольно. Буквально — до состояния паралича.
В частности, Энджи, которой, похоже, чем дальше, тем на всё и вся плевать глубже, триумфально повторила свое летнее "достижение" — то, где она распугивала богобоязненных посетителей Диснейлэнда отсутствием бюстгальтера.
На этот раз 42-летняя лауреатка "Оскара", посол ООН Джоли появилась на светском мероприятии, посвященном своей скандальной драмы "Сначала они убили моего отца. Воспоминания дочери Камбоджи", в не совсем подходящем случаю, как сочли комментаторы, виде.
А именно — светлом облегающем наряде. Который в очередной раз убедил: актриса, обладательница протезов груди, относится к ношению нижнего белья с откровенной прохладцей. Фто опубликовал сайт Fashion2000.
Что особенно шокировало общественность, с учетом какие мрачные темы подняла названная картина.
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