Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры



Журналисты отыскали новые подробности любовного романа Аллы Пугачевой Владимира Кузьмина . Якобы узнав о том, что певец стал интересоваться другими женщинами, Примадонна устроила жуткий скандал и выкинула все вещи любовника из своей квартиры.



Владимир Кузьмин появился на горизонте Аллы Пугачевой в тот момент, когда ее супружеская жизнь с третьим мужем, продюсером Евгением Болдиным , сходила на нет. Вначале отношения привлекательного исполнителя и Примадонны были сугубо деловыми: они работали в театре Пугачевой, исполнили дуэт "Две звезды" и другие композиции, ставшими хитами. Затем между артистами вспыхнул роман. Да такой, что Кузьмин ушел от жены и матери его троих детей поэтессы Татьяны Артемьевой

Однако счастье певцов продлилось недолго. Постепенно Кузьмин, говорят, стал поглядывать на других женщин, что Пугачева не смогла стерпеть. "Лав стори сошла на нет. Говорят, без скандала не обошлось: поклонницы певицы видели, как она в ярости выкидывала вещи рок-певца из своей квартиры на улице Горького", — цитирует писателя Федора Раззакова сайт "Комсомольская правда".





После разрыва Пугачева закрутила роман с начинающим певцом Сергеем Челобановым, а Кузьмина ждали поездка в Америку, где он встретил свою следующую жену, модель Келли Керзон, фактический брак с актрисой Верой Сотниковой . Сейчас Владимир счастлив в браке с женщиной значительно моложе себя. Ее зовут Екатерина Трофимова

"Я столько наделал ошибок в жизни, что теперь остается только каяться. Когда я встретил свою последнюю жену Катю, я решил, что, как прежде, больше не могу жить. Я хочу жить спокойно с одной женщиной. Хочу о ней заботиться. Я раньше был эгоистом", — в интервью говорил Владимир Кузьмин.

