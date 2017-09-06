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Остались только звездочки: Кардашьян ошарашила соцсети обнаженным фото

Остались только звездочки: Кардашьян снялась в одних ботинках
Фото:
Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она предстает перед поклонниками абсолютно обнаженной. На фотографии модель запечатлена на ветке дерева, одетая только ботинки армейского образца.
Пышная грудь Кардашьян скрыта от поклонников лишь небольшими звездочками на сосках.
Снимок стал анонсом к выходу 20 сентября книги американских фотографов Мерта и Маркуса.
Шоу-бизнес Главное США
Ким Кардашьян
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