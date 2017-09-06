«Она оставила внуков без всего»: Бывшая невестка Татьяны Васильевой намерена через суд добиваться прав на квартиру



Уже около двух лет не прекращаются судебные разбирательства между Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой . Одно время девушка была счастлива в браке с сыном актрисы Филиппом и у них даже появились дети: Ваня и Гриша. Но в 2015 году они расстались и с тех пор отношения между Татьяной и Анастасией накалились. Сообщалось, что невестка актрисы требует платить ей приличные суммы денег за встречу с детьми Филиппа, которых увезла в Германию. В феврале этого года, Бегунова стала героиней передачи "Пусть говорят" и рассказала, что ее семейное счастье разрушила Татьяна Васильева. А также призналась, что боится того, что у нее отнимут сыновей.

На днях бывшая невестка актрисы дала откровенное интервью. Она прояснила ситуацию с деньгами, которые якобы требовала за встречи с Ваней и Гришей у мамы своего бывшего возлюбленного. По ее словам, Васильева сама вызвалась дать 200 тысяч евро для своих внуков, но при условии, что она откажется от недвижимости. Анастасия не хотела лишать своих детей имущества, а так как Васильева не собиралась отписывать им часть квартиры, то она решила подать в суд.



Дело в том, что большая квартира на Патриарших прудах покупалась, когда Филипп состоял в браке с Анастасией, но куплена она была на деньги от продажи его прежней квартиры, а ее покупала его мама. Следовательно, квартира была приобретена на деньги Татьяны Васильевой. Бывшая супруга Филиппа отметила, что в той квартире прописала лишь детей, потому что была уверена, что их ни при каких обстоятельствах не обделят. "Она оставила внуков без всего! Буду оспаривать это решение в суде", — призналась она.



Бегунова заверила, что все делает только ради детей. Недавно она родила третьего ребенка от другого мужчины и считает, что малышам будет тесно, если она вместе с ними будет жить в своей однокомнатной квартире. Она также рассказала, что Филипп будет ей выплачивать алименты в размере 7 тысяч рублей. "Это даже ниже прожиточного минимума!", — негодует Анастасия. Она также отметила, то Филипп и Татьяна Васильева могут видеть Ваню и Гришу согласно мировому соглашению каждые выходные, но они за два года так ни разу и не приеали. "Поэтому слова «я безумно хочу увидеть внуков» — просто пиар", — заключила бывшая невестка Васильевой, сообщает издание "Комсомольская правда".

