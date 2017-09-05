Поргина сделала страшное признание у Малахова

Говоря о ДТП, произошедшем в феврале текущего года, ведущий Андрей Малахов вспомнил и первую аварию с Караченцовым, которая произошла 12 лет назад. Знаменитого артиста тогда с трудом опознали, настолько жуткой была авария. Он получил серьезную черепно-мозговую травму.

Вспоминая те страшные события, Людмила Поргина не смогла сдержать слез. «Я не хочу, чтобы Людмила Андреевна плакала в этой студии, но вот что она рассказала нашей съемочной студии до эфира», — представил Малахов записанное накануне интервью с актрисой.

По словам супруги Караченцова, хороня свою маму, она купила место по еще одну могилу. «Я уже еду на кладбище, мне уже надо выкупать эти места, потому что кладбище Даниловское очень узкое. И я покупаю два места на всякий случай», — делится артистка. Поргина добавила, что ей свойственно очень жестко мыслить, ведь она осталась в семье главной.

По словам Людмилы, после смерти матери она осознала, что не может потерять еще и мужа. «И я, подойдя к одному гробу мужскому, сказала: „Нет, он будет жить, он будет дальше жить со мной, мы увидим с ним рождение своей внучки, мы будем идти по этой жизни“, — говорит Людмила Андреевна.

»На следующее утро я еду в реанимацию, где лежит Коля. Мы идем, а там лежат трупы, я кидаюсь к каждому. Они лежат все голые… И я понимаю, что попала в мир между небом и землей… Лежит красавец мой, атлет… Я к нему подошла и сказала: «Значит так, я хороню маму, и ты ждешь меня. А дальше мы будем бороться вдвоем, и мы встанем, у тебя нет другого пути!», — вспоминает супруга актера.

Позже, придя в себе актер сильно удивил супругу. Как рассказала Поргина, первым, что написал на бумажке вышедший из комы Караченцов, были слова, обращенные к любимой жене. Слова о том, что им надо срочно венчаться.