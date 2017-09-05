«Ты мне больше не отец»: почему звезды отреклись от своих родных

Стало известно, кто из отечественных и зарубежных знаменитостей отказался от своих близких и что для этого послужило причиной.

В то время как одни звезды хоть как-то изредка пытаются налаживать связь со своими родственниками, другие — исключают даже мимолетные встречи с ними и открыто заявляют о ненависти к близким людям. Anews.com попытался выяснить, кто из отечественных и зарубежных знаменитостей отказался от своих близких и что для этого послужило причиной.



Сергей Зверев

Не общается с сыном, который любит «народную жизнь»



Когда приемный сын стилиста Сергея Зверева был маленьким, отношения с отцом выглядели идеальными. Зверев часто брал маленького Сережу на всевозможные тусовки, а тот в свою очередь во всем подражал знаменитому отцу.



Однако с с переходов в подростковый возраст Зверева-младшего все изменилось. Юноша решил, что мир гламура — не его мир, да и вообще в светской тусовке он начал чувствовать себя чужим.



Отец не понял настроений молодого человека, их отношения с сыном резко похолодели. В результате в 2014 году Зверев-младший уехал из Москвы и осел в Коломне.



Здесь он женился на простой девушке Маше и устроился работать в гостиницу на ресепшн. Отец решение сына не одобрил и на свадьбу не приехал.



Через полгода брак Зверева-младшего распался. Впрочем, к примирению с отцом это не привело. Молодой человек продолжил вести «тихую жизнь» вдали от звездной тусовки.



Зверев-старший не принимает особого участия в судьбе приемного сына.



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Не может простить отцу молодую танцовщицу



Отношения знаменитого продюсера Александра Толмацкого с сыном Кириллом, известного широкой публике под псевдонимом Децл, испортились в начале 2000-х. До этого творческий и семейный тандем казался идеальным.



Считается, что отношения разладились почти сразу же после того, как отец решил развестись и жениться на молоденькой танцовщице Анне.



Хотя по другой версии, разлад произошел из-за личного отношения отца к сыну. Мать Децла считает, что отец относился к сыну исключительно потребительски, видел в нем только источник денег, когда Кирилл стал популярен.



Сегодня Децл по-прежнему продолжает избегать отца.



Анджелина Джоли

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Обиделась на отца из-за развода





Считается, что отношения актрисы с отцом, актером Джоном Войтом , достаточно давно стали очень и очень сложными.

Когда Анджелина была совсем маленькой, из-за того, что ее отец решил бросить жену, актрису Маршелин Бертран, и с головой окунулся в работу.



Благодаря разводу он добился неплохих успехов. А вот маме Анджелины пришлось несладко: на руках остались двое детей, о работу в кино пришлось оставить.



В общем, когда Анджелина достигла подросткового возраста и поняла, что к чему, то решила не общаться с отцом и отказалась от его фамилии. Отец из-за этого даже как-то назвал дочь психопаткой. Впрочем, изредка актер с дочерью все же виделся.



После смерти матери (Маршелин Бертран умерла в 2007 году от рака) Анджелина вроде бы несколько изменила свое отношение к отцу и стала с ним иногда видеться. Однако, как пишут западные таблоиды, Джоли так и не смогла простить отцу предательство матери.



Мадонна

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Не общается с братом из-за наркотиков и издевательств



Со своими старшими братьями знаменитая певица не ладила с самого детства. А в особенности с самым старшим — Энтони.



Как известно из биографии поп-дивы, ее старшие братья частенько издевались над ней. Не меньшей причиной плохих отношений было их увлечение наркотиками.



Сегодня Энтони Чикконе — нищий и временами самый обычный бомж. Три года назад у него возникли проблемы со здоровьем, он попросил финансовой помощи у знаменитой сестры, но получил резкий отказ.



Как заявил тогда сам Энтони, Мадонне просто «все равно, жив он или мертв».



Дрю Бэрримор

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Не общается с матерью из-за «трудного детства»



Популярная актриса Дрю Бэрримор впервые попробовала алкоголь и сигареты в 9 лет, а наркотики — в 12 — наркотики. В 14 девушка узнала, что такое реабилитационная клиника.



Как выясняется, мать будущей звезды совершенно не следила за ребенком, таскала девочку по ночным клубам и сама давала ей алкоголь и сигареты.



Когда Дрю исполнилось 15, она решили избавиться от родительской опеки и начала самостоятельную жизнь. А после того как на девушку свалилась чудовищная популярность, мать принялась продавать журналистам пикантные истории о дочери, а еще — ее детские вещи и игрушки. Разумеется, это только способствовало отдалению актрисы от родительницы.



В 2015 году Дрю Бэрримор выпустила автобиографический сборник эссе «Дикий цветок» (Wildflower), в котором подробно рассказала о детстве и непростых отношениях с мамой, подтолкнувших к разрыву. Как заявила тогда Дрю, она очень надеется, что первой книгу прочтет ее мать, с которой она не общалась много лет.



Сейчас актриса иногда видится с матерью, однако детская обида и годы «молчаливой войны» не прошли без следа: Дрю так и не смогла восстановить отношения, присущие матери и дочери, сообщает Anews.com.