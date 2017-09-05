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"Ты мне больше не отец": почему звезды отреклись от своих родных
Фото: Коллаж/Ридус
Стало известно, кто из отечественных и зарубежных знаменитостей отказался от своих близких и что для этого послужило причиной.
В то время как одни звезды хоть как-то изредка пытаются налаживать связь со своими родственниками, другие — исключают даже мимолетные встречи с ними и открыто заявляют о ненависти к близким людям. Anews.com попытался выяснить, кто из отечественных и зарубежных знаменитостей отказался от своих близких и что для этого послужило причиной.
Сергей Зверев
Не общается с сыном, который любит «народную жизнь»
Когда приемный сын стилиста Сергея Зверева был маленьким, отношения с отцом выглядели идеальными. Зверев часто брал маленького Сережу на всевозможные тусовки, а тот в свою очередь во всем подражал знаменитому отцу.
Однако с с переходов в подростковый возраст Зверева-младшего все изменилось. Юноша решил, что мир гламура — не его мир, да и вообще в светской тусовке он начал чувствовать себя чужим.
Отец не понял настроений молодого человека, их отношения с сыном резко похолодели. В результате в 2014 году Зверев-младший уехал из Москвы и осел в Коломне.
Здесь он женился на простой девушке Маше и устроился работать в гостиницу на ресепшн. Отец решение сына не одобрил и на свадьбу не приехал.
Через полгода брак Зверева-младшего распался. Впрочем, к примирению с отцом это не привело. Молодой человек продолжил вести «тихую жизнь» вдали от звездной тусовки.
Зверев-старший не принимает особого участия в судьбе приемного сына.
Кирилл Толмацкий (Децл)
© wikimedia.org
Не может простить отцу молодую танцовщицу
Отношения знаменитого продюсера Александра Толмацкого с сыном Кириллом, известного широкой публике под псевдонимом Децл, испортились в начале 2000-х. До этого творческий и семейный тандем казался идеальным.
Считается, что отношения разладились почти сразу же после того, как отец решил развестись и жениться на молоденькой танцовщице Анне.
Хотя по другой версии, разлад произошел из-за личного отношения отца к сыну. Мать Децла считает, что отец относился к сыну исключительно потребительски, видел в нем только источник денег, когда Кирилл стал популярен.
Сегодня Децл по-прежнему продолжает избегать отца.
Анджелина Джоли
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Обиделась на отца из-за развода
Считается, что отношения актрисы с отцом, актером Джоном Войтом, достаточно давно стали очень и очень сложными.
Когда Анджелина была совсем маленькой, из-за того, что ее отец решил бросить жену, актрису Маршелин Бертран, и с головой окунулся в работу.
Благодаря разводу он добился неплохих успехов. А вот маме Анджелины пришлось несладко: на руках остались двое детей, о работу в кино пришлось оставить.
В общем, когда Анджелина достигла подросткового возраста и поняла, что к чему, то решила не общаться с отцом и отказалась от его фамилии. Отец из-за этого даже как-то назвал дочь психопаткой. Впрочем, изредка актер с дочерью все же виделся.
После смерти матери (Маршелин Бертран умерла в 2007 году от рака) Анджелина вроде бы несколько изменила свое отношение к отцу и стала с ним иногда видеться. Однако, как пишут западные таблоиды, Джоли так и не смогла простить отцу предательство матери.
Мадонна
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Не общается с братом из-за наркотиков и издевательств
Со своими старшими братьями знаменитая певица не ладила с самого детства. А в особенности с самым старшим — Энтони.
Как известно из биографии поп-дивы, ее старшие братья частенько издевались над ней. Не меньшей причиной плохих отношений было их увлечение наркотиками.
Сегодня Энтони Чикконе — нищий и временами самый обычный бомж. Три года назад у него возникли проблемы со здоровьем, он попросил финансовой помощи у знаменитой сестры, но получил резкий отказ.
Как заявил тогда сам Энтони, Мадонне просто «все равно, жив он или мертв».
Дрю Бэрримор
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Не общается с матерью из-за «трудного детства»
Популярная актриса Дрю Бэрримор впервые попробовала алкоголь и сигареты в 9 лет, а наркотики — в 12 — наркотики. В 14 девушка узнала, что такое реабилитационная клиника.
Как выясняется, мать будущей звезды совершенно не следила за ребенком, таскала девочку по ночным клубам и сама давала ей алкоголь и сигареты.
Когда Дрю исполнилось 15, она решили избавиться от родительской опеки и начала самостоятельную жизнь. А после того как на девушку свалилась чудовищная популярность, мать принялась продавать журналистам пикантные истории о дочери, а еще — ее детские вещи и игрушки. Разумеется, это только способствовало отдалению актрисы от родительницы.
В 2015 году Дрю Бэрримор выпустила автобиографический сборник эссе «Дикий цветок» (Wildflower), в котором подробно рассказала о детстве и непростых отношениях с мамой, подтолкнувших к разрыву. Как заявила тогда Дрю, она очень надеется, что первой книгу прочтет ее мать, с которой она не общалась много лет.
Сейчас актриса иногда видится с матерью, однако детская обида и годы «молчаливой войны» не прошли без следа: Дрю так и не смогла восстановить отношения, присущие матери и дочери, сообщает Anews.com.
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