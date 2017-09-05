Максим Галкин ответил на критику НТВ

Согласно симптомам данной «болезни», Максиму не комфортно от того, что на его супругу обращают внимания больше, чем на него. Также в репортаже осудили большое количество фотографий Максима, на которых он запечатлён полуголым.



В ответ на это Галкин снял видео, на котором он в плавках прыгает в море и интересуется у своего брата, снимающего это на камеру, хорошо ли он получился на видео и не слишком ли много голого тела видно, ведь это смущает журналистов и Максиму вообще нужно заботиться о том, чтобы его не забывали люди. Согласно репортажу, конечно же.



Таким образом, комик дал понять журналистам, что подобные репортажи его очень веселят. Конечно, фанаты и не ожидали от Галкина другой реакции. Всем известно, что даже критику в свою сторону Максим может встречать с улыбкой и своим искрометным юмором.