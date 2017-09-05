Зара приютила ребенка скончавшейся Барановской



Накануне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончалась актриса Стелла Барановская. О смерти 29-летней артистки скорбят её поклонники и друзья, среди которых было многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Зара была в числе тех, кто поддерживал теплые дружеские отношения со Стеллой.

Именно Зара заботилась об умирающей Барановской в последние дни ее жизни. В частности, она приютила у себя дома сына подруги — Даниила. По словам Зары, мальчику пока не рассказали о трагическом происшествии. «Последние дни я была рядом с ней и старалась сделать все, чтобы облегчить ее страдания. Сын Стеллы, Данечка, все это время жил в моей семье. Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму. Мы ходили в детские магазины, где он выбрал себе игрушки и наклейки с изображением бабочек, говоря, что они непременно понравятся маме. Мы ему пока ничего не говорим. Он такой маленький. Сегодня прабабушка Дани забрала его!» — рассказала Зара.



Анфиса Чехова.

Как сообщает ряд СМИ, судьба сына Барановской пока не решена. У него не осталось родственников, готовых оформить опеку: его предполагаемый папа — Максим Котин — не записан в свидетельстве о рождении Даниила. Известно, что Стелла незадолго до смерти вплотную занялась вопросом установления отцовства, однако подать иск в суд так и не успела. С кем же будет теперь жить сын актрисы — неизвестно, этот вопрос пытаются решить две другие звездные подруги Барановской: Катя Гордон