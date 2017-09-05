Любовница Немцова рассказала о борьбе за наследство



После того, как Замоскворецкий районный суд Москвы признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова , у него появилась официальная возможность претендовать на наследство. Она впервые рассказала о своей борьбе.

Екатерина Ифтоди рассказала, что проиграла суды первой и второй инстанции. " Но руки не опустились, и мы дошли до Верховного суда. Это было крайне сложно, гиперневозможно, много слез, страданий, переживаний" , — цитирует сайт " Комсомольская правда" любовницу Бориса Немцова.



Для проведения теста на отцовство пришлось запрашивать образцы крови политика из уголовного дела о его убийстве, поскольку родственники Немцова не реагировали на просьбы Ифтоди. " Я писала письма о том, что есть малыш, и нужно быть милосердным и с христианским порывом относиться к жизни. Но я не получила не то что письма, но даже запятой. Никто никогда ничего не комментировал" , — вспомнила она.



" Про меня говорят сейчас: " Вот победила, будешь миллионершей! ". Ребята, денег давно никаких нет. Я радуюсь, что достигла справедливости, что страна узнала, что я не проходимка" , — подчеркнула Екатерина Ифтоди. Впрочем, от борьбы за наследство она отказываться не собирается.



" У меня есть ребенок, я должна его ставить на ноги. Я мать-одиночка, да еще и все эти суды. И я пока не могу позволить себе работать в полную силу" , — объяснила Ифтоди свою позицию. Она рассказала, что Борис Немцов просил не упоминать своего отцовства в свидетельстве о рождении, однако обещал, что официально признает его, когда тому исполнится один год. " Был бы жив Боря, он бы обеспечивал этого ребенка и фамилию бы свою ему дал обязательно. Он такой же ребенок, как и все его дети" , — добавила она.



" Наследники первой очереди — это жена, родители и все дети, независимо от того, рождены они в браке или нет. Поэтому теперь у Катиного ребенка есть все основания претендовать на наследство Бориса Немцова" , — рассказал доктор юридических наук Александр Трещев. " Теперь главное найти это самое наследство. Много слухов, много сплетен, есть оно или нет. Его надо разыскивать" , — добавил адвокат.



Сбербанка, Русгидро и Норильского никеля.

Своим наследникам Борис Немцов оставил по меньшей мере 300 миллионов рублей, считают эксперты. У него было три квартиры в Москве и Ярославле, владел акциями десятка энергетических компаний, а также ВТБ

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер расстрелял его в тот момент, когда он шел с гражданкой Украины Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Басманный суд Москвы 8 марта арестовал пятерых подозреваемых по громкому уголовному делу, еще один предполагаемый соучастник погиб при самоподрыве в ходе задержания в Грозном.