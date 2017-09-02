Первый канал открестился от Бузовой

На телеканале прокомментировал Dni.Ru новость о том, что Ольга Бузова покинет ТНТ и станет лицом одного из новых проектов Первого. Слухи оказались всего лишь непроверенной информацией.

На телеканале удивились известию о сотрудничестве с телеведущей.

" У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было. Это все продакшн-компании, которые снимают пилоты, а потом предлагают всем подряд. А тут, как я понимаю, даже еще снято ничего не было" , — сообщил источник на Первом канале.

Таким образом, распространители сенсационной новости поторопились выдать желаемое за действительное. И шоу, ориентированного на женскую аудиторию, с которым Бузову " переселили" на Первый, в эфир не выйдет. Такое решение было принято уже давно.

Какая теперь судьба ждет шоу с участием звезды " Дома-2" , посвященное конфликтным ситуациям в семье, пока не известно. Можно предположить, что его пилотный выпуск будет предложен на рассмотрение другим телеканалам.