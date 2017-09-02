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Первый канал открестился от Бузовой
На телеканале прокомментировал Dni.Ru новость о том, что Ольга Бузова покинет ТНТ и станет лицом одного из новых проектов Первого. Слухи оказались всего лишь непроверенной информацией.
На телеканале удивились известию о сотрудничестве с телеведущей.
" У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было. Это все продакшн-компании, которые снимают пилоты, а потом предлагают всем подряд. А тут, как я понимаю, даже еще снято ничего не было" , — сообщил источник на Первом канале.
Таким образом, распространители сенсационной новости поторопились выдать желаемое за действительное. И шоу, ориентированного на женскую аудиторию, с которым Бузову " переселили" на Первый, в эфир не выйдет. Такое решение было принято уже давно.
Какая теперь судьба ждет шоу с участием звезды " Дома-2" , посвященное конфликтным ситуациям в семье, пока не известно. Можно предположить, что его пилотный выпуск будет предложен на рассмотрение другим телеканалам.
Как писали Dni.Ru, ранее распространился слух о том, что Бузову протащил на " первую кнопку" ее земляк, шоумен Дмитрий Нагиев. Говорилось о том, что ведущими передачи станут актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая " Дома-2" Ольга Бузова.
Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались ведущие Александр Олешко с шоу " Точь-в-точь" , Юлия Меньшова с программой " Наедине со всеми" , Роза Сябитова с " Давай поженимся! " , историк моды Александр Васильев с " Модным приговором" , Тимур Кизяков с " Пока все дома" , передачу " Жди меня" покинул Александр Галибин.
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