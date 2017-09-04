«Безобразие!»: Алла Пугачева осталась недовольна действиями Первого канала



В это воскресенье в эфир Первого канала выйдет очередной творческий вечер фестиваля " Жара" с участием Аллы Пугачевой и других знаменитостей, однако в анонсе концерта, который показали по TV, было сказано, что зрители увидят именно полноценное выступление Примадонны. Этот факт и возмутил артистку, свое недовольство она высказала на странице в Instagram.

«Очередная подстава! Зачем объявлять «Концерт Аллы Пугачевой», если я пою всего несколько песен в финале концерта. Безобразие!» — в сердцах написала звезда эстрады. Какое-то время спустя Примадонна сменила гнев на милость и объявила поклонникам, что досадное недоразумение улажено.



Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Сен 3 2017 в 11:34 PDT



«Спасибо Первому каналу! Спасибо Константину Эрнсту за понимание и исправление анонса концерта. Жду с нетерпением этот великолепный песенный вечер с участием классных певцов, а я в розовом цвете», — сообщила чуть позже Пугачева.

Добавим, что ради выступления на фестивале " Жара" Алла Борисовна на несколько дней покинула виллу в Юрмале, где провела все лето с мужем и детьми, а также согласилась совершить перелет на самолете, хотя страдает аэрофобией. Для появления на публике артистка выбрала длинное розовое платье с полупрозрачной юбкой, сквозь которую можно было рассмотреть стройные ноги Аллы Борисовны. Образ знаменитость дополнила необычными украшениями, легким макияжем и прической.