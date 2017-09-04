Барановскую долго травили перед смертью

Журналист и правозащитник Катя Гордон рассказала Dni.Ru о последних днях жизни артистки. По ее словам, умирающую морально добивали недруги.

Как отметила Гордон, с актрисой Стеллой Барановской они познакомились, когда та стала ее клиенткой — обратившись за юридическими услугами. Она помогала Барановской составить завещание и установить опеку над ее сыном Даней.

" Мы сдружились, я очень долго сдерживалась, чтобы не отправить в известные места людей, которые травили умирающего человека. Это за гранью добра и зла" , — поделилась Катя. По ее словам, Барановскую обвиняли во лжи, говоря, что на своей онкологии та зарабатывает деньги. Недруги актрисы писали клеветнические посты в соцсетях, создавая группы против Стеллы.

Враги Барановской утверждали, что на собранные деньги она якобы купила себе дорогой автомобиль и виллу в Испании, а Гордон — ее пиарщица. " Стелла плакала из-за этого вранья, а я ее утешала" , — говорит Катя.

" Я и ее близкие друзья — Лера Курдявцева, Анфиса Чехова Анастасия Стоцкая , Зара прекрасно знаем, что таких денег у Стеллы никогда не было" , — продолжает Гордон. Все, что появлялось, тратилось на сиделок, на дорогостоящее лечение.

#RipStella @stella9s Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

Но и этой информационной войны противникам смертельно больной артистки было мало — ей собирались устроить прилюдную очную ставку на телевидении с ее обвинителем. " Я могу сказать, какими были последние дни Стеллы. Ее хотели посадить на детектор лжи… Она в этот момент уже не ходила" , — сказала подруга актрисы. Как отметила Гордон, Барановская даже согласилась, чтобы детектор лжи привезли к ней.

По словам Кати, в какой-то момент Стелла действительно отказалась от химиотерапии, потому что ей не становилось лучше. " Она выбрала свои способы лечения. Но ведь никто не в праве осуждать умирающего человека" , — констатирует она.

" В последнее время Стелла лежала в очень тяжелом состоянии за 80 километров от Москвы. Это была уже не больница… У нее был вариант лечь в хоспис, но у нее была надежда, что ей поможет природа" , — рассказывает Гордон.

По ее заверению, рядом с артисткой была ее бабушка, близкая подруга Ольга, регулярно ездили к ней Анфиса Чехова, она сама, певица Зара и другие. Помогали Стелле всем миром — кто чем мог. " Дима Ашман из группы " Браво" заказал ей диван, который был необходим… А машину ей подарил ее друг детства Артем. Сын Стеллы Даня оставался, пока она болела, то у меня, то у Зары. Помогали, как могли, и старались не реагировать на понос, который лился на нее" , — в сердцах рассказывает Катя Гордон.

" Все ее друзья хотели бы, чтобы после смерти ее всем было ясно, что это был абсолютно светлый, добрый человек. Надо посмертно очищать имена людей, которые не были ни в чем виноваты" , — резюмировала подруга Барановской.

Напомним, Катя Гордон на своей странице в социальной сети сообщила о том, что актриса умерла от рака. Долгое время девушка боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее.