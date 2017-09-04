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Лариса Гузеева призналась, что сильно располнела
Телеведущая Первого канала Лариса Гузеева не стала возмущаться тому, что в прессе были опубликованы ее снимки с отдыха в непрезентабельной форме. Известная брюнетка призналась: она действительно заметно прибавила в весе.
Звезду телешоу «Давай поженимся!», расслаблявшуюся в Болгарии, недавно сфотографировали папарацци. Опубликованные в масс-медиа фото шокировали многих: на них Лариса Гузеева выглядела неприглядно располневшей.
Оказалось, что фигура знаменитости в последнее время действительно расплылась. Ведущая, которую попросили прокомментировать совершенно нелестные для нее фото, не стала скрывать: в какой-то момент она начала банально злоупотреблять вкусной едой.
По словам Ларисы Гузеевой, после съемок программ она постоянно посещала рестораны. «У меня был полный беспредел в еде», — добавила она.
Знаменитость, известная своей откровенностью, и в этот раз не стала скрывать: ситуация с распущенностью в питании стала критической и плохо повлияла на отношения с мужем.
По данным СМИ, увидев снимки Гузеевой, ее муж ресторатор Игорь Бухаров позволил себе жесткую критику в ее адрес и посоветовал немедленно сесть на диету.
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