Скончалась Стелла Барановская

Адвокат Катя Гордон сообщила, что актриса Стелла Барановская умерла после продолжительной болезни. Об этом Гордон написала в Instagram.

Барановская боролась с онкологическим заболеванием — острым лимфобластным лейкозом.

#RipStella @stella9s Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

Гордон рассказала изданию StarHit, что в последние дни Барановская «не могла ходить и испытывала адские боли». «Стеллин ребенок даже оставался у меня дома… Бабушка Стеллы и ее подружка Оля сегодня в пять утра сообщили мне эту печальную новость. Сейчас мы занимаемся организацией похорон», — добавила Гордон.

Она также заявила, что Стелла Барановская не отказывалась от лечения, как писали некоторые СМИ. «Просто в какой-то момент Стелле не помогало. Не нам осуждать человека, который находился в тяжелейшем состоянии и прибегал к разным методикам лечения», — отметила Гордон.

Телеведущая Лера Кудрявцева , которая дружила с Барановской, также выразила в Instagram соболезнования в связи со смертью актрисы. «Не стало самой красивой, доброй, нежной девочки. Не могу поверить и найти правильных слов. Как ты страдала и мучилась, сколько испытаний выпало тебе на твою хрупкую душу. Покойся с миром, девочка», — написала Кудрявцева.

Ведущая Анфиса Чехова также прокомментировала смерть подруги. «Спасибо за любовь, которую дала. Когда в сердце много, слова застревают в горле. Ругаю себя, что не успела последний раз сказать тебе, что я тебя люблю. Но ты ведь, знаешь, Крошечка, мы еще с тобой обязательно встретимся!» — написала Чехова.

В прошлом году Барановская лично рассказала о своем диагнозе в студии передачи «Прямой эфир». Тогда она у нее была ремиссия, но, по словам актрисы, в ее организме были обнаружены метастазы.

Диагноз Барановской поставили в конце 2015 года в США. Сообщалось, что актриса прибегала к нетрадиционным методам лечения рака. Она нашла госпиталь, где онкологию лечат методом детоксикации, занятиями по йоге и инфракрасной сауной. Также она ездила в Мексику, где ей обещали сделать инъекцию препарата, якобы убивающего раковые клетки.