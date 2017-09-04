Умершая от рака Людмила Рюмина скрывала мужа



Выяснились новые, шокирующие подробности о личной жизни умершей от рака певицы Людмилы Рюминой . Оказывается, женщина была замужем, однако никто из ее окружения этого не знал.

По словам коллег и друзей Рюминой, она всегда шутила, что " замужем за работой". И действительно, близкие люди в ее окружении до недавнего времени были уверены, что женщина была одинока.





Однако племянница и крестная дочь артистки Лариса в эфире программы " Ты не поверишь! " телеканала НТВ рассказала о том, что у Рюминой был муж. Родственница певицы полагает, что именно законному супругу Людмилы теперь и достанутся ее квартиры и драгоценности.

При этом, Лариса не стала раскрывать имя мужа своей знаменитой тети, посчитав, что у Рюминой, видимо, были причины его скрывать. Друзья и коллеги артистки переживают из-за того, что доверчивая женщина могла попасть под влияние нечистого на руку мужчины. Однако племянница Рюминой считает, что певица просто не хотела делиться с окружающими своим денским счастьем.



Прощание с Людмилой Рюминой состоится 4 сентября в основанном ею фольклорном центре. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.