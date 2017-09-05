Все соки выпила: фанаты обвинили Собчак в истощении Виторгана



Популярный российский актер Максим Виторган испугал поклонников новым фото. На снимке артист показался подписчикам очень уставшим и похудевшим. Фанаты считают, что здесь не обошлось без Ксении Собчак , полагая, что она " все соки выпила" из мужа.

Новое фото Максим Виторган сделал во время утренней пробежки. В комментариях к снимку актер написал, что считает серьезным делом тренировки на свежем воздухе. Но похвалы от фолловеров за увлечение спортом актер не дождался — результат от его занятий назвали пугающим.

Как-то то не украсила вас семейная жизнь, Максим Эммануилович. Что-то сдали вы, постарели. Да и ни одного фото с горячо любимой супругой не выставляете Собчак все соки выпила? Или она тебя не кормит?

Жесть! Собчак — ведьма! Съела хорошего человека!

Спорт не для вас, не надо себя так насиловать. Оно того не стоит

Что с лицом? Постарел?

Что-то совсем на старичка похож

Последняя фаза истощения

Да, видно, потрепала жизнь! Из жизнерадостного любимчика публики превратился в мужика из тайги! Надо срочно удалить это фото…

Не позорьтесь!

Тут же на защиту Виторгана и Собчак встали их преданные поклонники. Они закрыли рот всем критикам, отметив, что Максим, в отличие от других слащавых медийных персон, показывает честные и настоящие фото. По мнению фолловеров, он отлично выглядит, по-мужски красиво.



Максим Виторган никогда не скрывал, что стремится похудеть. Он неоднократно показывал фотографии из спортзала, в котором он до седьмого пота старается, чтобы согнать лишние килограммы. Также актер признавался, что сидит на жесткой диете, придерживаясь здорового питания. На все эти жертвы Виторган пошел после критики в свой адрес. Но и теперь угодить фанатам ему не удалось.



Пока фанаты критикуют внешность Максима Виторгана, его супруга Ксения Собчак разбирается со СМИ, которые показали лицо их маленького сына Платона всей стране.