Ольга Кабо показала фото в душе



Кабо порадовала своих поклонников фотографией в купальнике. Но в отличие от своих звездных коллег, которые купаются и загорают на пляже, актриса решила принять специальный душ Шарко.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) Сен 3 2017 в 3:32 PDT

Женщина подчеркнула, что такая процедура очень полезна и положительно влияет на состояние организма, а также укрепляет иммунную систему и придает заряд бодрости на весь день.



Ольга с семьей сейчас находится в Анапе, где они проведут несколько дней отдыха. Похоже, что актрисе удалось взять несколько выходных и оторваться от съемочного процесса, который стартовал не так давно.





Символично, в День Кино Ольга начала работу над новым проектом, в котором она играет вместе с Борисом Невзоровым . Такой звездный дует говорит о том, что новый фильм будет действительно интересным и качественным. Актриса призналась, что обожает свою работу, репетиции, обсуждение роли с другими актерами, взаимодействие с камерой и режиссером.

Поклонники Кабо с нетерпением ждут премьеры. А пока все могут наслаждаться фотографиями Ольги в Инстаграм.