Анджелина Джоли опровергла слухи о воссоединении с Брэдом Питтом

С тех пор, как актриса подала на развод в сентябре прошлого года, она много времени уделяла карьере и детям. Недавно звезда дала интервью авторитетному изданию, в котором призналась, какую эмоциональную нагрузку испытала из-за расставания с Брэдом Питтом . Открыто рассказывая о жизни матери-одиночки, Анджелина заявила: «Я больше не хочу быть одна. Это совсем не то, что я хотела. В этом нет ничего хорошего. Такое состояние очень тяжело переносить».

42-летняя Джоли и ее муж расстались после инцидента в самолете. Актриса сообщала, что их шестеро детей прекрасно справляются с ситуацией, когда их мама и папа разошлись. Она рассказала, что дети всегда заступаются друг за друга, старшие помогают младшим. Она постоянно получает поддержку от ребят тоже.

Джоли также посетовала на потери, которые преследуют ее последние два года, включая смерть любимых людей и собственные проблемы со здоровьем. Звезда перенесла двустороннюю мастэктомию и овариэктомию (удаление яичников). Недавно она поделилась еще одной проблемой — частичным параличом мышц одной стороны лица. Сейчас актриса признается, что главная цель в жизни — быть здоровой. Она решила посвятить время поиску себя прежней, потому что оказалась слишком переполнена эмоциями от того, что пришлось пережить.

Анджелина дала интервью на фоне появившихся слухов о возобновлении ее отношений с Питтом. Биограф пары Иан Халперин рассказал, что супруги недавно встречались, чтобы поговорить по душам. Бред, по словам писателя, сделал первый шаг к примирению. Они упали в объятия друг друга, было много слез, но на данный момент, о воссоединении Джоли и Питта говорить еще рано. Анджелина не планирует возобновлять отношения Брэдом, возможно они просто останутся друзьями.