Джигурда посмеялся над позором Малахова



Знаменитый шоумен Никита Джигурда обрадовался низким рейтингом передачи телеведущего Андрея Малахова . Он уверен, что таким образом звезда расплачивается за свои грехи.



Едкое стихотворение по поводу провала первых выпусков передачи Малахова Джигурда опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он отметил, что телеведущий Борис Корчевников хотя бы умел извиняться за " беспредел" вовремя программы.

Малахова же Джигурда считает сытым и циничным. " Лицемерящий и поймавший бумеранг свои же кармических, рейтинговых оков! " — так шоумен описал телеведущего.



Не все подписчики разделяют мнение Джигурды относительно Малахова. " А я смотрю, мне нравится" , — встал на защиту ведущего один из комментаторов. " Малахов классный! За чем вы так? Личные обиды Ваши мало кого интересуют" , — уверен другой пользователь сети.



Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Сен 2 2017 в 7:44 PDT

Были и те, кто поддержал Джигурду. " Зачем он с " Пусть говорят" ушел, а в " Прямой эфир" пришел? Смысл? Борис лучше вел свою" , — пишет один из комментаторов.



Напомним, отношения между Джигурдой и Малаховым обострились после того, как шоумен стал героем выпуска передачи " Пусть говорят". С тех пор он неоднократно выступал с критикой звездного ведущего и его команды.



При этом Джигурда не сдерживает себя в выражениях. В частности, он однажды предупреждал Малахова, что ведущий еще " огребет за свои понты"



Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Авг 28 2017 в 12:28 PDT

Напомним, рейтинги новой передачи Андрея Малахова начали стремительно падать. Многие зрители назвали это настоящим позором.