Модель Анастасия Квитко порадовала поклонников новой фотосессией на пляже Майами. " Русская Кардашьян" продемонстрировала свои пышные формы.

Россиянка опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram. За считанные часы снимок собрал десятки тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях.

Напомним, Квитко стала известна как " русская Кардашьян" из-за сходства с американской телеведущей.