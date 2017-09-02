Меньшова ответила на критику телезрителей

Юлия Меньшова оправдалась за не очень удачный эфир передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, который она вела вместе с Максимом Галкиным . В своем Instagram она ответила на критику телезрителей, которые сочли, что Андрей Малахов был более успешен в этом формате.

«Дорогие, доброжелатели! Спасибо за поддержку и пожелания удачи! Да, первый выпуск был нервным, мы с Максимом еще не распределились в пространстве программы, было много эмоций, иногда чрезмерных, хотелось успеть все, и в чем-то нам обоим не хватало опыта, который, безусловно, будет прибавляться с каждой проведенной программой! Все собственные ошибки увидела сама, взяла на карандаш и буду проводить " домашнюю работу"», — написала Меньшова.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Сен 2 2017 в 1:50 PDT

Она поблагодарила тех, чья критика показалась ей конструктивной и была высказана «с уважением и деликатностью». Одновременно с этим телеведущая довольна резко высказалась в адрес тех поклонников программы, чьи высказывания показались ей оскорбительными, посоветовав им не смотреть передачу.

«Мне жаль, что я разочаровала вас, или Максим вам не понравился, или вы никогда не любили нас обоих, сочувствую, что Первый для вас скатился " ниже плинтуса" и пр. и др. Хорошая новость для вас состоит в том, что вы можете не смотреть эту программу. Да! Это возможно! Правда, есть и плохая новость: мы с Максимом продолжим работать в ней, над нею, и над собой, несмотря на то, что вам это так невыносимо противно», — отметила Меньшова.