СМИ сообщили о возобновлении семейных отношений между Джоли и Питтом

По его словам, Джоли и Питт встретились у друзей дома, после чего растроганные встречей обняли друг друга.



Стоит отметить, что первый шаг к восстановлению отношений сделал Брэд Питт. Об этом стало известно из сообщения издания The Sun.



Сообщается, что пара решила пройти совместный курс семейной реабилитации для возвращения своих отношений в прежнее русло. Однако остановки бракоразводного процесса не произойдет.



Напомним, что звездная пара решила развестись после 12 лет совместной жизни. В сентябре этого года стало известно о расторжении законного брака. Причиной развода Джоли назвала плохое обращение мужа с их сыном Мэддоксом.