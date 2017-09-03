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СМИ сообщили о воссоединении Анджелины Джоли и Брэда Питта
Биограф семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта Ян Гальперин сообщил, что звёздная пара решила возобновить семейные отношения. Как сообщает издание The Sun, бывшие супруги встретились дома у друзей, где не смогли сдержать слёз и моментально бросились друг к другу в объятия. Биограф отметил, что первый шаг в восстановлении отношений сделал именно Питт. Сообщается, что пара пройдёт совместный курс семейной реабилитации, чтобы вернуть свои отношения в прежнее русло. Однако актёры не планируют останавливать бракоразводный процесс. О расколе в семье Джоли — Питт после 12 лет совместной жизни стало известно в сентябре прошлого года. По словам Джоли, Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.
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