Глюкоза разместила в сети соблазнительное фото

Певица и актриса кино Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, разместила в Instagram свое откровенное фото.

Уже завтра на Первом канале в 16:10 по московскому времени смотрите юбилейный вечер Софии Ротару! ❤️ Спою для вас песню «Луна-Луна» неподражаемой Софии Михайловны на международном музыкальном фестивале ЖАРА! @zharafest 🔥🔥🔥 Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Сен 2 2017 в 1:39 PDT

На фотоснимке соблазнительный купальник Глюкозы практически не прикрывает прелести певицы.



Подписчики мигом отреагировали на пикантное фото, разделившись на два лагеря.



Если одни нахваливают идеальную фигуру Натальи, то другие принялись осуждать певицу, считая, что подобные фотографии выставлять на всеобщее обозрение неприемлемо.