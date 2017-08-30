Родные Семенова разоблачили Шепелева и Шурыгину

Мать Семенова и Диана Шурыгина в студии программы «На самом деле» прошли проверку на детекторе лжи. Сестра Сергея Екатерина рассказала, как проводилась проверка.

" Когда проходила Диана, мы сидели в соседней комнате и слышали ее ответы: что правда, что ложь. На протяжении всей программы она постоянно уходила от ответа. Потом затеяла игру: " Помню, не помню. " Когда удобно — помню, когда нет — не знаю, не помню. То могла идти, то без сознания была. Когда экспертам надоело, что она водит их за нос, они попросили давать точные ответы. На что она в своем обычном жанре стала закатывать истерику, отрывать провода от детектора и уходить», — заявила Екатерина. По ее словам, организаторы шоу попросили экспертов быть лояльнее к Шурыгиной, чтобы не сорвать съемки. В результате в конце проверки эксперты признали ее ответы правдивыми.

«Счастью Дианы не было предела, она старалась показать, что плачет. На самом деле закрыла лицо и засмеялась, что смогла обмануть», — поделилась сестра Семенова.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Авг 30 2017 в 5:52 PDT

Она добавила, что сценарий программы был написан задолго до того, как участники программы прошли полиграф.

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее. Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора.