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Иван Ургант прокомментировал увольнение с Первого канала
Этим летом, когда начались массовые увольнения телеведущих с Первого канала, многие предполагали, что Иван Ургант может последовать примеру своих коллег и покинуть занимаемую им должность. Чуть больше недели назад в Сети появилась информация, что Иван принял важное решение об уходе с телеканала.
Как выяснилось, слухи об уходе Урганта с Первого канала были запущены им же самим. Его увольнение, а точнее «не увольнение» стала главной темой в шоу «Вечерний Ургант». Накануне в эфир вышел первый выпуск программы, вернувшейся с продолжительных летних каникул. Программа началась с выпуска новостей, в котором было объявлено о том, что Ургант не переходит на другой телеканал: Иван принял «скандальное решение» не увольняться с Первого канала вслед за Андреем Малаховым.
Стоит отметить, что Иван на протяжении всего выпуска отпускал шутки о переходе Малахова на Россия-1. Ургант назвал уход Андрея «великим исходом» и сравнил своего коллегу с Моисеем. «Исход, когда Андрей Малахов вывел за собой еще двух ведущих. И это при том, что все евреи как бы остались на канале», — пошутил Иван. Напомним, что вместе с Малаховым с Первого канала ушли Александр Олешко и Тимур Кизяков.
Специальным гостем студии Ивана на этот раз стал Дмитрий Борисов, который, разумеется, также поддерживал Урганта и много шутил на тему ухода Малахова. Его увольнение сыграло ведущему новостей «на руку» — именно Борисов занял место Малахова в студии «Пусть говорят».
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