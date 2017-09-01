Марина Зудина рассказала о конфликте с Олегом Табаковым

Марина Зудина и

Олег Табаков редко рассказывают о совместной жизни. Однако в эфире передачи Ивана Урганта актриса сделала исключение и поделилась с ведущим историями из жизни с супругом. Она предельно честно рассказала об одной из ссор, которая произошла между ней с Олегом Табаковым.

«Один раз Олег Павлович пришел на прогон к Паше. Он его похвалил, сказал, что все отлично. Это было странно, поскольку Олег Павлович практически всегда настроен критически. А потом и я посетила репетицию и заметила кучу недочетов. Тогда мы крупно поспорили», — поделилась Зудина.



Актриса отлично выглядит, что отметил ведущий " Смака". Марина успевает совмещать работу в двух театрах, заниматься воспитанием детей — сына и дочери. Правда, Павел, признается Зудина, все меньше требует заботы о себе. " Он перестал ночевать у нас в возрасте 15 лет. Сын тогда учился в колледже, по крайней мере, мы так думали" , — поделилась актриса.

