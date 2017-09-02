Анджелине Джоли предстоит новая операция

Поклонники Анджелины Джоли огорчены неприятным известием: звезде предстоит неприятная медицинская процедура. Дело в том, что у 42-летней Джоли обострилось ее давнее заболевание — варикозное расширение вен. Причем, оно уже достигло той стадии, что без оперативного лечения Анджелине вряд ли удастся обойтись.

Между прочим, варикоз — это отнюдь не пустяк, как думают некоторые. Застой крови в венах, как утверждают некоторые специалисты, сопровождается нередко образованием сгустков, то есть тромбов, что представляет угрозу для жизни. Что же касается Анджелины, то ее неприятности по этой части начались уже довольно давно. Еще когда она готовилась к свадьбе с Брэдом Питтом , с которым она в настоящее время разводится, Джоли говорила, что подумывает о хирургическом вмешательстве. Но тогда она на это не решилась — Анджелина приходила в себя после первой непростой операции (двойной мастэктомии), которую она сделала, чтобы предотвратить развитие онкологического заболевания. А потом за первой последовала и вторая — по части гинекологии…

Как уже сообщалось, в этом году у Анджелины уже были серьезные неприятности со здоровьем. Как она недавно рассказала, некоторое время назад у актрисы приключился паралич половины лица. Джоли была страшно напугана, так как опасалась, что перенесла микроинсульт. К счастью, оказалось, что это был так называемый «паралич Белла» — неврологическое заболевание не вполне понятного происхождения, которое не угрожает жизни, и, при правильном лечении, проходит бесследно.