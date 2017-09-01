Изнасилованная Шурыгина обнародовала сокровенное фото



Скандально известная Диана Шурыгина явила общественности своего жениха. Романтическим снимком девушка поделилась с пользователями Instagram.

Интерес к персоне Шурыгиной не утихает. Всего за час ее фото с будущим мужем лайкнули более 7,5 тысячи человек.





На снимке, снабженном трогательным смайликом-сердечками, Диана в нежно-розовом свитере и ее избранник Андрей Шлягин в брутальной кожанке стоят в обнимку рядом с мотоциклом в одном из столичных дворов. Девушка на цыпочках тянется к любимому, целомудренно целуя в щеку, в то время как счастливый жених обнимает ее за талию.

Судя по всему, Диана остепенилась и взялась за голову, чего не скажешь о ее поведении в прошлом с изнасилованием после выпивки. Однако именно из-за этой роковой истории девушка стала звездой телеэкрана и соцсетей. Хотя, судя по отсутствию возможности оставлять комментарии у нее на странице, она боится гнева простых людей.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Сен 1 2017 в 6:51 PDT