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"Некое возбуждение": Олешко о скандале вокруг Первого канала
Телеведущий Александр Олешко заявил, что планировал уйти с Первого канала «тихо». Шум вокруг своего перехода на НТВ журналист назвал «неким возбуждением», которое преподносят СМИ. Слова Олешко передаёт «Московский комсомолец».
«Я не думаю, что возбудились с Малаховым, со мной или еще с кем-то. Просто это подается как некое возбуждение […] Я вообще этот переход хотел сделать тихо. Собственно, я его и сделал тихо, а все равно получилось громко. И когда меня стали дергать бесконечными вопросами, казалось, телефон взорвется. Я подумал: как вдруг одномоментно я всем стал нужен и интересен. Самое востребованное — это скандал, какая пошлость», — заявил Олешко.
На Первом канале Олешко вёл программы «Точь-в-точь», «Один в один!», «Минута славы». В начале августа руководство канала не продлило с ведущим шоу контракт. Олешко перешёл на НТВ, где будет вести программу «Ты супер. Танцы». За последнее время телеканал покинули также Андрей Малахов. Ведущий перешёл на «Россию 1», где теперь ведёт ток-шоу «Прямой эфир». С Первого канала ушёл также Тимур Кизяков, он вёл программу «Пока все дома». Кроме того, по просьбе ведущей Юлии Малышевой руководство канала закрыло проект «Наедине со всеми».
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