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Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова
Фото: Facebook
Замоскворецкий районный суд Москвы признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова, сообщает АГН «Москва».
"Исковые требования удовлетворены", — сообщил секретарь суда Эмилия Хиль.
Сама Ифтоди заявила, что довольна решением суда.
"Конечно, довольна, решение правильное, все верно. Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается", — заявила Ифтоди.
В рамках судебного разбирательства провели генетическую экспертизу, которая установила, что сын Ифтоди является ребенком Немцова.
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