Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова

Сама Ифтоди заявила, что довольна решением суда.

"Конечно, довольна, решение правильное, все верно. Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается", — заявила Ифтоди.

В рамках судебного разбирательства провели генетическую экспертизу, которая установила, что сын Ифтоди является ребенком Немцова.