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Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось пранком Лексуса и Вована
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Письмо, переданное немецкому актеру Ларсу Айдингеру якобы от российского режиссера Кирилла Серебренникова, оказалось розыгрышем пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован). Аудиозапись разговора актера с пранкерами опубликована на сайте «Вести.ru».
Лексус и Вован указали, что общались с Айдингером от имени Серебренникова «на протяжении определенного времени». При этом он не заметил, что манеры речи режиссера и пранкеров отличаются, хоть и был знаком с Серебренниковым.
Пранкеры попросили Айдингера опубликовать текст письма и указать, что оно было передано ему в Берлине «лично в руки».
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