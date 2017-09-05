Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось пранком Лексуса и Вована

Лексус и Вован указали, что общались с Айдингером от имени Серебренникова «на протяжении определенного времени». При этом он не заметил, что манеры речи режиссера и пранкеров отличаются, хоть и был знаком с Серебренниковым.

Пранкеры попросили Айдингера опубликовать текст письма и указать, что оно было передано ему в Берлине «лично в руки».