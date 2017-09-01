Главные события у вас в почте
Коган скончался после посещения коммерческой клиники
Дочь Валентины Терешковой Елена, с которой дружил скрипач Дмитрий Коган, рассказала, что в течение года он «упорно лечился» от меланомы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам женщины, последний курс лечения он проходил в Израиле, а 17 августа его перевезли в Москву. «Врачи дали рекомендации. Его ждали в НИИ онкологии имени Герцена, где работают лучшие у нас в стране специалисты в этой области. Но Дима поехал в коммерческую клинику и через неделю там умер», — заявила она.
Она отметила, что «доктора частной клиники взяли на себя ответственность и зачем-то поменяли назначения израильских врачей», хотя «нельзя было делать резких движений».
Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался 29 августа на 39-м году жизни. Прощание с ним пройдет 2 сентября в Камерном зале Московского международного дома музыки.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
peopletalk
-
Teleprogramma.pro