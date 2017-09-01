Коган скончался после посещения коммерческой клиники

По словам женщины, последний курс лечения он проходил в Израиле, а 17 августа его перевезли в Москву. «Врачи дали рекомендации. Его ждали в НИИ онкологии имени Герцена, где работают лучшие у нас в стране специалисты в этой области. Но Дима поехал в коммерческую клинику и через неделю там умер», — заявила она.



Она отметила, что «доктора частной клиники взяли на себя ответственность и зачем-то поменяли назначения израильских врачей», хотя «нельзя было делать резких движений».