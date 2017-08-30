Шурыгина выложила Шепелеву новые детали своего изнасилования

В эфир вышел долгожданный выпуске программы " На самом деле" на Первом канале с Дианой Шурыгиной . Вопросы ведущего и экспертов заставили сердце девушки бешено колотиться — в начале ток-шоу он составлял 163 удара в минуту.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Авг 30 2017 в 5:52 PDT

На все эти вопросы и попытались найти ответы эксперты. В студию пришла и сестра арестованного за изнасилование Семенова Екатерина . Она выразила надежду, что прольет свет на многие вопросы и поможет брату.

С самого начала передачи было видно, что Диана заметно волновалась, об этом говорил ее бешеный пульс. На главный вопрос о том, поставленный первым, было ли изнасилование, девушка ответила утвердительно. Однако сказать, правду говорит Шурыгина, эксперты пообещали позже.

Диану попросили вспомнить все мельчайшие подробности злополучного вечера. " Меня пригласила на вечеринку подруга Даша, позвала на день рождения к ее знакомому, которого я не знала… Она мне сказала, что можно просто пойти развеяться… Когда я отправлялась на эту вечеринку, я предполагала, что меня могли там изнасиловать, потому что когда мы с подругой выходили из общежития, я спросила, не тронет ли там нас никто, она сказала, что сама этого боится. " Ха-ха-ха, все равно пошли" , — поделилась девушка.

Но, как все знают, вечеринка оказалась для Дианы роковой. По ее словам, на тусовке было порядка 11-12 человек, никого из которых она раньше не знала. Она призналась, что довольно открыто вела себя с незнакомцами. Кроме того, Шурыгиной всегда льстило, что мужчины хотят ее. " Я выпила пять-шесть рюмок водки и вообще почти не стояла на ногах, голова кружилась, все двоилось. Мне уже было плохо, болел желудок… У меня гастрит… На тот момент я была дурой вообще…" , — раскаивается девушка.

Все это время рядом с Дианой, по ее словам, находился Семенов. Поняв, что слишком пьяна для того, чтобы оставаться с парнем вдвоем и обнаружив, что компания разбрелась кто куда, она отправилась искать подруг. Сергей пошел за ней. А дальше произошло то, из-за чего парень теперь отбывает срок, а сама Диана получила сомнительную славу.

Она вспоминает, что молодой человек толкнул ее в комнату и закрыл дверь на крючок с внутренней стороны. По словам Шурыгиной, он вел себя грубо и агрессивно, а она была настолько пьяна, что не могла оказать достойного сопротивления — даже открыть дверь. Эксперты подтвердили тот факт, что девушка сказала правду, заявив, что не говорила Сергею ничего, что могло бы спровоцировать его на изнасилование.

Также она сказала правду и по поводу того, что рассказывала гостям вечеринки о своем реальном возрасте — 16 лет, когда они знакомились. В это время рядом находился и Семенов, который вполне мог слышать это. Также Диана призналась, что во время полового акта ее рвало. Из одежды на ней был только лифчик. А о том, помогала ли она раздевать себя Семенову, она не помнит. По словам Шурыгиной, в тот злополучный день у нее были месячные, что полиграф тоже подтвердил как правдивый.

Однако эксперты и полиграф уличили Шурыгину во лжи. В частности, она соврала, рассказывая про то, что выпила " на донышке". Выяснилось, что на вечеринке Диана выпила гораздо больше. Под напором она созналась, что все-таки флиртовала с парнями на вечеринке.

" Там, где ей надо, она все помнит, а там, где нет — не помнит произошедшее" , — пришли к выводу специалисты. А вот о том, на самом ли деле Сергей бил ее и было ли все-таки изнасилование, а не секс по обоюдному согласию, ведущий программы Дмитрий Шепелев пообещал дать ответы в следующем выпуске.