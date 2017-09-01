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Светлана Бондарчук показала нового друга
Фото: 7days.ru
Светлана Бондарчук берет от этого лета все! Последние деньки августа звезда проводит за городом, где наслаждается свободой, свежим воздухом и общением со своим новым другом. Именно так сама Светлана назвала прекрасного гнедого коня, на котором каталась по лесу.
По всей видимости, Бондарчук — прекрасная наездница, раз она может себе позволить ездить на лошади без специального костюма, шлема и даже без обуви! Поклонники были поражены этим мастерством, хотя и подметили, что платье звезды не очень подходит на конной прогулки. Кто-то впрочем предположил, что данный кадр — лишь очередная модная фотосессия госпожи Бонадрчук. Другие же отметили тонкий юмор Светланы. Ведь после того, как стало известно, что она и Федор Бондарчук расстались, всех чрезвычайно волнует вопрос, кто является новым близким другом звезды. А она новым другом смеха ради может назвать коня!
Бондарчук не рассказывает ничего о своей личной жизни и никаких имен публике не называет. Кстати, как выяснилось, дама она до сих пор официально несвободная. Ирина Скобцева рассказала в одном из интервью, что Федор и Светлана до сих пор не развелись! Причиной тому — отсутствие времени у обоих супругов. Они банально не могут дойти до ЗАГСа и оформить развод.
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