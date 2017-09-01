Главные события у вас в почте
Скандал в семье Петренко: дочери не могут поделить наследство актера
Дочь скончавшегося полгода назад актера Алексея Петренко, Полина Петренко, рассказала «Комсомольской правде» о попытках получить наследство отца.
По ее словам, наследниц сейчас трое: сама Петренко, третья жена актера Азима Абдумаминова и ее дочь Мелания, которую артист признал своей. «В мае я пошла к нотариусу заявить о себе как о наследнице и удивилась, почему в наследственном деле нет ни квартиры отца в Балашихе, ни квартиры в центре Москвы, ни подмосковной дачи», — рассказала женщина.
В итоге выяснилось, что все имущество «поэтапно с 2010 года» перешло Абдумаминовой по дарственной, которую оформил на нее Петренко.
Теперь дочь актера намерена доказать, что Мелания не приходится Петренко дочерью. «Папа был талантливым актером, но… не очень подкованным в житейских вопросах человеком», — отметила она.
Адвокат Евгений Тонкий, представляющий интересы Петренко, рассказал «КП», что 16 августа в Пресненский районный суд были поданы два иска. В первом утверждается, что Абдумаминова подделала свидетельство о рождении Мелании, записав отцом ребенка Петренко. «Мы же считаем, что девочка ему не родная дочь, поэтому не имеет права на долю в его наследстве», — подчеркнул он.
Во втором иске оспаривается сделка дарения (на квартиру на Никитском бульваре и дачу в Балашихе) на имя Абдумаминовой. Также Полина Петренко просит признать Абдумаминову и Меланию недостойными наследниками.
Тонкий отметил, что помимо переданного по дарственной имущества существует счет в банке, на котором лежит «достаточно большая сумма», дом в Тверской области и небольшая лесопилка.
Народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался в феврале этого года на 79 году жизни. СМИ писали, что на похоронах актера Абдумаминова пыталась не пустить дочь Петренко Полину в катафалк, перевозивший тело артиста на кладбище.
Оставить комментарий