Смерть близкого человека подкосила здоровье Григорьева-Апполонова

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов тяжело переживает смерть сестры Юлии. Артист не выходит на связь с фанатами и представителями СМИ, а его близкие утверждают, что здоровье певца оставляет желать лучшего.

Со дня смерти Юлии Григорьевой-Апполоновой прошло более 40 дней. С конца июля ее брат Андрей не публикует свежих фотографий и видео в своих аккаунтах в различных социальных сетях, не общается с журналистами. Тем не менее, представители СМИ смогли разговорить его сводную сестру Ольгу.

"Конечно, смерть Юлечки стало для него ударом. Что говорить, для всех нас это было шоком. После похорон у Андрея часто поднимается давление. Мы советуем ему больше отдыхать, а он, наоборот, — постоянно работает, чтобы прогнать дурные мысли", — отметила Ольга.

На 40 дней Юлии Андрей прибыл в Сочи, чтобы навестить ее могилу. Из Саратова приехала Ольга. Она поддерживает популярного исполнителя изо всех сил. «Дайте ему время. Потихоньку его жизнь вернется в привычное русло. Все-таки Андрей был очень близок с Юлей. Я думаю, поклонники это понимают и не сердятся», — цитирует родственницу певца сайт «Комсомольская правда».

Посещал ли могилу Юлии ее муж, полный тезка исполнителя, неизвестно. Вокруг вдовца не утихает шумиха. Якобы Андрей женился на женщине из корысти, а теперь старательно прячется от журналистов. В настоящее время вдовец живет в Сочи, в квартире, где умерла его благоверная, и представителей прессы обходит стороной.

Он объясняет это тем, что «большой человек». «Я помощник вице-премьера, я не хотел это оглашать. Это вредит моей карьере», — заявил журналистам вдовец. Григорьев-Апполнов сообщил, что тяжело переживает смерть любимой жены и выразил надежду, что его именитый шурин не будет слушать сплетен завистников.