Премьера программы " Главный котик страны" состоится 3 сентября в 12.15 мск.



" Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела" , — сказал Шнуров, слова которого приводит пресс-служба Первого канала.