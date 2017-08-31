Стас Садальский напал на Максима Галкина

Эта новость не понравилась Станиславу Садальскому, который хотел бы видеть новые лица на канале: " Как упрутся в одного ведущего — так и пихают его во все подряд программы, пока от него тошнить не станет. Ну, сколько можно Галкина выдержать? " Он отметил, что Максим уже ведет детскую передачу " Лучше всех! " и шоу " МаксимМаксим". По мнению актера, Галкин не умеет вести серьезные передачи: " интервью — это не его".





Меньшову он тоже подверг критике: " Юлия Меньшова хорошо ведет программу только по строго выстроенному сценарию". Садальский считает, что импровизация должна присутствовать в программе, но подобное приводит в панику Юлию, в отличие от Малахова, который виртуозно справлялся с этой задачей. Артист вспомнил, что одно время на канале мелькал только Иван Ургант и теперь думает, что эфиром полностью завладеет супруг Аллы Пугачевой : " Галкин, один голимый Галкин — хоть телевизор не включай".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 31 2017 в 4:20 PDT





Кстати, вчера примадонна вместе с детьми вернулась в Москву. Почти все лето, она провела в Юрмале, где отдыхала на вилле, которая была арендована за 100 тысяч евро в месяц. Максим вернулся из отпуска немного раньше и встретил жену с детьми на перроне. Пугачева не любит летать, поэтому предпочитает путешествовать на поездах. Телеведущий поделился снимками, на которых дети радостно смотрят в окно поезда и видят своего папу. " Дождались" , — подписал он фото.

