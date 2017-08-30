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Певица Линда пострадала в ДТП

Певица Линда пострадала в ДТП
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Одной из пострадавших при наезде грузовика на пешеходов в центре Москвы оказалась певица Линда. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Настоящее имя певицы — Светлана Гейман. 30 августа грузовик протаранил толпу пешеходов на улице Каретный ряд, 4. Две женщины госпитализированы с различными травмами. Для поимки преступника был объявлен план «Перехват». Полицейские задержали виновника аварии. В настоящий момент выясняются подробности происшествия.
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