

Бывший ведущий «Жди меня» на Первом канале Александр Галибин заявил, что не знает причин, по которым с ним не продлили договор. Об этом актёр сообщил « Комсомольской правде ».

«Вы знаете, это было очень невнятное объяснение. Я так и не понял причины. Сказали, что они меняют целиком структуру программы. Я спросил, кто будет ведущим — сказали, что пока не знают. Для меня это было неожиданно. Я спросил, касается ли это профессиональных вещей, сказали, что не знают», — заявил Галибин.





По данным издания, увольнение Галибина связано с переменами в телекомпании «ВиД», занимавшейся производством программы. Проект покинула режиссёр Светлана Бодрова и ряд других сотрудников. Программой будет заниматься полностью обновлённая команда, в концепцию которого Галибин, видимо, не укладывается.



7 августа с «Первого канала» ушёл Андрей Малахов . Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Теперь Малахов ведёт ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Раньше её вёл Борис Корчевников . Ведущий объяснил свой уход с Первого канала, на котором проработал 25 лет, тем, что «хочет расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, а не отдаёт всю жизнь под козырёк и смотрит по щенячьи в глаза меняющимся за это время людям».