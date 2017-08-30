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Экс-ведущий "Жди меня" раскрыл подробности увольнения
Бывший ведущий «Жди меня» на Первом канале Александр Галибин заявил, что не знает причин, по которым с ним не продлили договор. Об этом актёр сообщил «Комсомольской правде».
«Вы знаете, это было очень невнятное объяснение. Я так и не понял причины. Сказали, что они меняют целиком структуру программы. Я спросил, кто будет ведущим — сказали, что пока не знают. Для меня это было неожиданно. Я спросил, касается ли это профессиональных вещей, сказали, что не знают», — заявил Галибин.
По данным издания, увольнение Галибина связано с переменами в телекомпании «ВиД», занимавшейся производством программы. Проект покинула режиссёр Светлана Бодрова и ряд других сотрудников. Программой будет заниматься полностью обновлённая команда, в концепцию которого Галибин, видимо, не укладывается.
Жди меня» выходит на телевидении с 1998 года. Программы вели в разные годы Игорь Кваша (1998 — 2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев, Ксения Алферова.
7 августа с «Первого канала» ушёл Андрей Малахов. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Теперь Малахов ведёт ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Раньше её вёл Борис Корчевников. Ведущий объяснил свой уход с Первого канала, на котором проработал 25 лет, тем, что «хочет расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, а не отдаёт всю жизнь под козырёк и смотрит по щенячьи в глаза меняющимся за это время людям».
Помимо Малахова, Первый канал за последнее время покинули ведущий «Ты супер! Танцы» Александр Олешко и «Пока все дома» Тимур Кизяков, которого обвинили в махинациях с бюджетными средствами. Телеведущий все обвинения отрицает. Кроме того, Первый канал закрыл программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Телешоу было закрыто по просьбе самой ведущий. Меньшова остаётся на телеканале и продолжает работать над двумя новыми проектами
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