Что случилось с лицом Марии Максаковой

Оперная дива Мария Максакова опубликовала в соцсети фотографии, на которых выглядит весьма странно. В глаза бросается ее изменившееся лицо.

Пользователи Сети заметили, что со внешностью Максаковой явно что-то не так. На снимках в ее аккаунте Facebook у Марии в украинской вышиванке подпухшее, красное лицо и довольно тяжелый взгляд.

Также у певицы на фото ярко выражены носогубные складки и неестественно высоко подведены брови. Кроме того, недавно сменившая имидж и постройневшая артистка кажется из-за метаморфозов с лицом немного пополневшей — слишком сильно выделяются щеки. Хотя смело можно предположить, что это всего лишь неудачные кадры.

Справедливости ради стоит отметить, что под постом многие украинские поклонники оставили положительные отзывы о внешности знаменитости. " Красунечка! " , " Красота спасет мир" , " Мария, приятно видеть вас в вышиванке" , — пишут читатели.

Максакова не раз привлекала внимание общественности своей внешностью. Так, на интервью с телеведущим Андреем Малаховым певица одела короткое обтягивающее платье, а ее стройные длинные ноги подчеркивали черные лодочки на шпильке.

Едва передача Малахова вышла в эфир, общественность бурно отреагировала. Причем эта реакция оказалась критической: досталось Марии не только за ее слова, но даже за внешний вид. " не поздновато Максакова в траур облачилась? платье, конечно, капец… длина просто неприличная… ну да, ноги красивые… длинные… но как спички (" , " Судя по длине платья, Маня опять в поиске" , " Между тем вдовушка цветет и пахнет, юбка чуть длиннее трусов" , " Скорбит вдовушка, оделась во все самое приличное, что в доме нашла…А уже две женщины говорят, что видели Вороненкова живым" , — высказались зрители в социальных сетях.