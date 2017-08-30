На канале " Россия-1" заявленная программа может не выйти. Хотя и стоит в эфирной сетке.

Удивлению телезрителей не было предела, когда в опубликованной 30 августа телевизионной сетке они увидели, что программа " Пока все дома" теперь будет транслироваться на телеканале " Россия-1". С 10 сентября передача заверстана там в утренний эфир.

" На " России-1" не давали анонса программы, не сообщали громко, что теперь " Пока все дома" выходит там, как было, скажем, в случае с Андреем Малаховым . А просто тихонечко поставили в программу передач на неделю, — рассказал Dni.Ru источник, знакомый с особенностями телепрограммирования. — Но что-то мне подсказывает, что сейчас, после разгорающегося скандала, они ее снимут и не покажут".

Этот вариант развития событий не исключен. Дело в том, что Генеральная прокуратура , как сообщили в пресс-службе ведомства, " организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде средств массовой информации, о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепрограммы " Пока все дома" на Первом канале". Особое внимание следственного органа будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

" Первый канал покупал программу " Пока все дома" у производителя — компании " Дом" , в том числе рубрику " У вас будет ребенок". Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака " видеопаспорт". По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут" , — сообщили Dni.Ru на Первом канале.

