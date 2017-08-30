Шурыгину проверили на детекторе лжи



Диана Шурыгина , история которой стала известна благодаря шоу «Пусть говорят», приняла участие в выходящей на «Первом канале» программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». Об этом сообщает паблик Super в соцсети «ВКонтакте».



В распоряжение Super оказались первые кадры готовящейся к выпуску передачи. По данным паблика, Шепелев устроил девушке встречу с родственниками Сергея Семенова , осужденного за изнасилование. Также ее проверили на детекторе лжи.

Как отмечает паблик, съемки дались Шурыгиной «непросто»: она постоянно плакала, «не выдерживая напряжения и гневного гула в зрительном зале». Также она «эмоционально реагировала» на вопросы о событиях «роковой ночи, срываясь на нецензурную лексику». Результаты проверки зрители увидят «в ближайшее время».



В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.





Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.