

Новый ведущий скандально известного ток-шоу " Пусть говорят" Дмитрий Борисов дал откровенное интервью. Он рассказал о новой работе и дружбе с Андреем Малаховым

Дмитрий Борисов на протяжении многих лет дружит с Андреем Малаовым. Однако о его уходе с Первого канала Борисов узнал не от друга. По признанию Дмитрия, он был удивлен решением приятеля и даже предпринял не одну попытку переубедить его. " Но с другой стороны, я его понимаю. Я по себе знаю: когда долго не меняю вид деятельности, мне становится скучно. Я почему говорю, что понимаю его решение? В свое время я сам почувствовал какую-то тесноту в кадре, и два года назад уже прошел тот же самый путь, когда подумал, что мне хочется попробовать себя в роли продюсера (Борисов с 2015 года — еще и генеральный продюсер компании " Первый канал. Всемирная сеть". — Прим.ред.). А он вел " Пусть говорят" 16 лет" , — отметил Борисов.



Когда ему предложили заменить Малахова, тот не хотел соглашаться. А когда все же принял решение стать ведущим " Пусть говорят" , то первым об этом сообщил именно Андрею. " Он пожелал мне удачи, посоветовал срочно заниматься обдумыванием своего имиджа в ток-шоу. И как-то воспринял это совсем не так, как я: он сразу был уверен, что это мое" , — сообщил телеведущий.



Теперь друзья Малахов и Борисов стали конкурентами. Однако Дмитрий дал понять, что работа не пойдет во вред их отношениям. " Друзья порой становятся ближе некоторых родственников. И как можно с близким человеком не обсуждать, что тебя волнует? Конечно, теперь, наверное, он не будет рассказывать подробно, как, условно говоря, записывал эфир про Аллу Пугачеву . А я не расскажу, как мы снимали условного Максима Галкина " , — цитирует Дмитрия Борисова сайт " Комсомольская правда".

Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) Сен 24 2016 в 11:40 PDT