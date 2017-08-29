Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка



Король российской эстрады Филипп Киркоров кричит о помощи. Он просит вывести на чистую воду афериста, выдающего себя за него.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 29 2017 в 9:10 PDT

" ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! В сети появился особо опасный плут, матерщинник и хулиган, выдающий себя за меня" , — сообщил певец на своей странице в Instagram. При этом Киркоров попросил пользователей Сети посмотреть " отвратительно хулиганское видео" , которое выложил " двойник" знаменитости.



По словам Филиппа Бедросовича, разбойника удалось запечатлеть. " Разве там есть какое-то сходство со мной?! Терпеть подобные провокации я не намерен. Готовлю обращение в соответствующие органы по поводу этого афериста" , — заявил артист.



Публикация от Кирилл Приколов (@kirillprikolov) Авг 29 2017 в 9:06 PDT

Кроме того, король российской эстрады попросил поклонников и всех неравнодушных граждан подписаться на страничку мошенника. " Внимательно следите за выходками этого отморозка и сообщайте мне о всех его безобразия в комментарии. Вместе мы сможем вывести его на чистую воду! " , — просит певец.



Однако фанатам не стоит бояться за любимого артиста. Выходка " отморозка" оказалась всего лишь остроумным приколом. Но некоторые приняли шутку за правду. " Что Вы так нервничаете?! Просто не обращайте внимания на придурков-провокаторов" , — написал один из поклонников в соцсети. Большинство же юмор певца оценили. " Задержали его в Израиле. Обменяем на один концерт" , " Филипп молодец, живет полной жизнью, работает и развлекается по полной)) веселый человек, приятно смотреть" , — отреагировали на пост читатели.