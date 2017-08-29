Малахов победил Борисова: доля аудитории «Прямого эфира» вдвое больше, чем у «Пусть говорят»

Обе передачи вышли в понедельник, 28 августа. И это первое столкновение Малахова и Борисова в вечернем эфире: «Пусть говорят» на Первом канале началась в 19.50, в то время как «Прямой эфир» на «России 1» — в 18.00.

Согласно предварительным данным компании Mediascope по Москве, «Прямой эфир» с Малаховым на «России 1» заработал в Москве (среди зрителей старше 4 лет) рейтинг 4,7% с долей 20,1%, а «Пусть говорят» с Борисовым на Первом канале заработал рейтинг 3,8% и долю 12%.

Рейтинг (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.

Доля аудитории (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.