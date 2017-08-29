Зрители возмущены шоу перебежчика Малахова

Зрители высказались в Сети о программе " Андрей Малахов . Прямой эфир" , премьерный выпуск которой состоялся 28 августа. Большинство оказались разочарованы шоу.

После выхода в эфир откровенного интервью пользователи Сети развернули бурную полемику, оставив на официальном канале передачи в YouTube сотни комментариев. Причина возмущения в неоднозначном отношении к героине программы. За ярким гостем шоу далеко не все сумели разглядеть обновленный формат " Прямого эфира" , а кто это сделал, остались недовольны фоновой музыкой, передает " АиФ".

" Ужасный выпуск. Зачем опять политику? Зачем опять эту женщину? Зачем эта фоновая ужасная музыка? " , — написал dimkapusher. " Формат провальный. Гнетущий жуткий музыкальный фон, интимная беседа со страдалицей, забывшей о своих детях, ЭТО " эксклюзив"? Досмотреть невозможно" , — считает Eva Winner. " Малахов разочаровал" , " Верните Борю! Это провал" , " Передача стала хуже! Лучший ведущий ушел, а Малахов приезжает в гости к предательнице Родины! Не ожидала такого" , " Теперь та же ерунда только на другом канале. Малаховщина, одним словом" , — негодуют зрители.

Многие задаются вопросом: будут ли в новом шоу с Малаховым " истории с простыми людьми, как раньше в " Пусть говорят". " Надо темы, которые ближе к народу обсуждать, и рейтинг больше будет" , — посоветовали ведущему программы. Однако, справедливости ради стоит отметить, что были и те, кому передача с новым ведущим пришлась по душе. " Малахов! Ты голубь Мира" , — считает один из пользователей.